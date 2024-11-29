30 ноября ограничение электроэнергии будет 14 часов – график Укрэнерго

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На субботу, 30 ноября, запланированы ограничения электроэнергии в течение 14 часов, сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

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Анонсируется такой график для бытовых потребителей:

→ одна очередь отключений запланирована с 08:00 до 14:00;

→ две очереди – с 14:00 до 20:00;

→ одна очередь 20:00 – 22:00.

Для бизнеса ограничения планируются с 08:00 до 23:00.

Причиной временного усиления ограничений является повреждение энергетических объектов во время российской ракетно-дроновой атаки 28 ноября, отметили в Укрэнерго.

В то же время компания добавила, что в течение суток применение и объем ограничений могут измениться.

Также Укрэнерго призвало людей бережно потреблять электроэнергию, когда свет возвращается по графику.

СПРАВКА Очередь – группа бытовых и промышленных потребителей, использующих определенное количество мегаватт. Всего шесть таких очередей. Укрэнерго объясняло: условно, одна очередь – это четыре часа отключений в сутки, две – восемь часов, три – 12 часов и четыре – 12+ часов. Впрочем, если, например, три очереди применяются на несколько часов, то в это время свет выключают у большего количества абонентов.

По данным Воздушных сил, 28 ноября россияне запустили по Украине более 90 ракет и около 100 дронов-шахедов. Большинство удалось сбить, но также зафиксировано 12 попаданий, в основном по объектам топливно-энергетического сектора.

Руководство Львовской области предупредило, что в регионе возможны жесткие ограничения электроэнергии в течение нескольких дней, если не недель. В день атаки в Киеве увеличили объемы отключений – объявлялось по два часа со светом для потребителей.

В течение двух суток сложная ситуация со светом продолжается в Николаеве и Херсоне.