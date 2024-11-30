В воскресенье, 1 декабря, ограничения электричества будут действовать девять часов

В воскресенье, 1 декабря, ограничения света запланированы в течение девяти часов, сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

Для бытовых потребителей анонсирована одна очередь отключений с 13:00 до 22:00.

Для промышленности и бизнеса с 08:00 до 13:00 будут применяться графики ограничения мощности.

Причиной временного введения ограничений является повреждение энергообъектов во время российской массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября, отметило Укрэнерго.

В компании добавили, что в течение суток применение и объем ограничений могут измениться.

Укрэнерго призвало потребителей бережно пользоваться электроэнергией, когда свет появляется по графику.

СПРАВКА

Очередь – группа бытовых и промышленных потребителей, использующих определенное количество мегаватт.

Укрэнерго объясняло : условно, одна очередь – это четыре часа отключений в сутки, два – восемь часов, три – 12 часов и четыре – 12+ часов. Однако, например, три очереди применяются на несколько часов, то в это время свет выключают в большего числа абонентов.

Данные о продолжительности отключений по конкретным адресам можно узнать на ресурсах местных облэнерго – они и определяют продолжительность очереди и ее переключение.