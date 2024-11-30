В воскресенье, 1 декабря, ограничения электричества будут действовать девять часов
В воскресенье, 1 декабря, ограничения света запланированы в течение девяти часов, сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".
Для бытовых потребителей анонсирована одна очередь отключений с 13:00 до 22:00.
Для промышленности и бизнеса с 08:00 до 13:00 будут применяться графики ограничения мощности.
Причиной временного введения ограничений является повреждение энергообъектов во время российской массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября, отметило Укрэнерго.
В компании добавили, что в течение суток применение и объем ограничений могут измениться.
Укрэнерго призвало потребителей бережно пользоваться электроэнергией, когда свет появляется по графику.
Очередь – группа бытовых и промышленных потребителей, использующих определенное количество мегаватт.
Укрэнерго объясняло : условно, одна очередь – это четыре часа отключений в сутки, два – восемь часов, три – 12 часов и четыре – 12+ часов. Однако, например, три очереди применяются на несколько часов, то в это время свет выключают в большего числа абонентов.
Данные о продолжительности отключений по конкретным адресам можно узнать на ресурсах местных облэнерго – они и определяют продолжительность очереди и ее переключение.
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