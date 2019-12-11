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На саммите в Париже присутствовал охранник Путина с оружием - СМИ

На саммите в Париже присутствовал охранник Путина с оружием - СМИ - Фото
Фото: ЕРА
11.12.2019, 18:00

Журналист назвал это "беспрецедентным фактом"

Во время нормандской встречи в Париже в комнате Елисейского дворца, где проходили закрытые переговоры, вместе с лидерами четырех стран присутствовал вооруженный охранник президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил журналист Дмитрий Гордон, который освещал парижский саммит.

Он отметил, что в комнату переговоров в закрытом формате обычно не допускаются телохранители и люди с оружием.

По информации Гордона, один из сотрудников личной охраны Путина получил аккредитацию как член делегации.

Журналист назвал это "беспрецедентным фактом".

Ранее журналист ВВС в своем Twitter обнародовал видео, как Путин ходил в туалет в Елисейском дворце в сопровождении шестерых охранников.

В ночь на 10 декабря в Париже закончились переговоры в нормандском формате, в том числе двусторонние Зеленский-ПутинВот к чему пришли.

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владимир путин париж нормандский формат саммит
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