На саммите в Париже присутствовал охранник Путина с оружием - СМИ

Во время нормандской встречи в Париже в комнате Елисейского дворца, где проходили закрытые переговоры, вместе с лидерами четырех стран присутствовал вооруженный охранник президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил журналист Дмитрий Гордон, который освещал парижский саммит.

Он отметил, что в комнату переговоров в закрытом формате обычно не допускаются телохранители и люди с оружием.

По информации Гордона, один из сотрудников личной охраны Путина получил аккредитацию как член делегации.

Журналист назвал это "беспрецедентным фактом".

Ранее журналист ВВС в своем Twitter обнародовал видео, как Путин ходил в туалет в Елисейском дворце в сопровождении шестерых охранников.

So I’m counting 6 people accompanying Vladimir Putin to the toilet... pic.twitter.com/BjG5N5IpDR