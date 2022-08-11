"На Щите" – новое название гуманитарного проекта ВСУ по возвращению погибших воинов

Гуманитарная миссия ВСУ по возвращению погибших воинов будет реформирована согласно предложениям общественности – теперь она будет называться "На Щите". Об этом сообщает в Telegram Оперативное командование "Північ".

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ОК "Північ" напоминает, что в июне было предложено заменить советскую условную кодировку "Груз 200" на фразеологизм "На щите".

ВСУ это предложение поддержали, и в соответствии с ним подразделения гражданско-военного сотрудничества, которые участвуют в транспортировке тел павших защитников Украины, будут называться не "Эвакуация 200", а "На щите".

28 июня состоялся обмен телами погибших военнослужащих, в ходе которого Украина вернула тела 46 погибших защитников Мариуполя.

1 августа сообщалось, что Россия заявила о готовности вернуть Украине тела погибших в Еленовке военнопленных, но только после окончания расследования, причем о сроках этого расследования ничего сказано не было.

Сергей Бережной

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