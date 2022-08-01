Лубинец: РФ заявила, что готова вернуть тела погибших в Еленовке, но после расследования

Россия заявила, что готова вернуть Украине тела погибших в Еленовке военнопленных, но только после окончания расследования, однако о сроках этого расследования в РФ не говорят. Об этом в эфире общенационального марафона сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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"Мы получили сигнал, что они (российская сторона, – ред.) готовы вернуть тела наших героев, но формулировка – "после окончания расследования". На уточнение, сколько времени нужно на расследование, мы ответа пока не получили. Мы ждем", – сказал омбудсмен.

Он также сообщил, что заявил российской стороне о готовности приехать в Еленовку и встретиться там с уполномоченной по правам человека в РФ Татьяной Москальковой "для прозрачности". В России ответили, что получили запрос и рассматривают его. Тем не менее, Лубинец не рассчитывает, что это произойдет в ближайшие дни, так как, по его словам, несмотря на заявления РФ о якобы предоставленном доступе Красному Кресту и миссии ООН к месту гибели украинских военнопленных, их туда так и не допустили.

Аналогичная ситуация с запросом Лубинца на посещение раненых военнопленных – в РФ "рассматривают запрос".

В лагере военнопленных в Еленовке произошел взрыв, в результате которого, по данным Офиса генпрокурора, погибли около 40 украинских бойцов, еще 130 ранены. Россияне обвинили Украину в обстреле колонии. Украина заявляет, что не била по Еленовке, а взрыв – дело рук самих оккупантов.

По данным СБУ, россияне могли устроить теракт путем подрыва взрывчатки, заложенной в помещении колонии.

В ГУР Минобороны сообщили, что массовое убийство украинских военнопленных устроили наемники ЧВК Вагнер по личной команде российского олигарха Евгения Пригожина.

Генпрокурор Костин сообщил: по предварительным выводам экспертов, массовое убийство было совершенно с использованием термобарического оружия.

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Оксана Житнюк

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