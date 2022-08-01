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Пленных в Еленовке убили термобарическим оружием – предварительный вывод экспертов

Цей матеріал також доступний українською
01.08.2022, 20:38
Пленных в Еленовке убили термобарическим оружием – предварительный вывод экспертов - Фото
Андрей Костин (скриншот)

Предварительные выводы ряда международных экспертов говорят о том, что массовое убийство украинских военнопленных в Еленовке было совершенно с использованием термобарического оружия. Об этом в эфире телемарафона сообщил генпрокурор Андрей Костин.

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Костин сказал, что о ходе расследования ему докладывают каждые три часа. Сейчас к расследованию привлечены многие международные эксперты.

"Хочу сообщить, что предварительные выводы наших международных экспертов говорят о том, что способом этого убийства была термобарическое оружие. Это предварительные выводы нескольких международных экспертов. То есть это, безусловно, не ракетный обстрел. В этом они уверены", – сказал генпрокурор.

По его словам, это подтверждается также украинским следствием.

Сейчас, отметил Костин, устанавливаются личности причастных к преступлению.

  • В лагере военнопленных в Еленовке произошел взрыв, в результате которого, по данным Офиса генпрокурора, погибли около 40 украинских бойцов, еще 130 ранены. Россияне обвинили Украину в обстреле колонии. Украина заявляет, что не била по Еленовке, а взрыв – дело рук самих оккупантов. 
  • По данным СБУ, россияне могли устроить теракт путем подрыва взрывчатки, заложенной в помещении колонии. 
  • В ГУР Минобороны сообщили, что массовое убийство украинских военнопленных устроили наемники ЧВК Вагнер по личной команде российского олигарха Евгения Пригожина. 
  • Временно исполняющий обязанности командира полка "Азов" майор Никита Надточий заявил, что "Азов" расценивает взрыв в Еленовке как акт публичной казни, и заверил, что российский диктатор Владимир Путин тоже будет казнен.
Вадим Ребрина
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Еленовка Андрей Костин
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