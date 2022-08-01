Пленных в Еленовке убили термобарическим оружием – предварительный вывод экспертов
Предварительные выводы ряда международных экспертов говорят о том, что массовое убийство украинских военнопленных в Еленовке было совершенно с использованием термобарического оружия. Об этом в эфире телемарафона сообщил генпрокурор Андрей Костин.
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Костин сказал, что о ходе расследования ему докладывают каждые три часа. Сейчас к расследованию привлечены многие международные эксперты.
"Хочу сообщить, что предварительные выводы наших международных экспертов говорят о том, что способом этого убийства была термобарическое оружие. Это предварительные выводы нескольких международных экспертов. То есть это, безусловно, не ракетный обстрел. В этом они уверены", – сказал генпрокурор.
По его словам, это подтверждается также украинским следствием.
Сейчас, отметил Костин, устанавливаются личности причастных к преступлению.
- В лагере военнопленных в Еленовке произошел взрыв, в результате которого, по данным Офиса генпрокурора, погибли около 40 украинских бойцов, еще 130 ранены. Россияне обвинили Украину в обстреле колонии. Украина заявляет, что не била по Еленовке, а взрыв – дело рук самих оккупантов.
- По данным СБУ, россияне могли устроить теракт путем подрыва взрывчатки, заложенной в помещении колонии.
- В ГУР Минобороны сообщили, что массовое убийство украинских военнопленных устроили наемники ЧВК Вагнер по личной команде российского олигарха Евгения Пригожина.
- Временно исполняющий обязанности командира полка "Азов" майор Никита Надточий заявил, что "Азов" расценивает взрыв в Еленовке как акт публичной казни, и заверил, что российский диктатор Владимир Путин тоже будет казнен.
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