Пленных в Еленовке убили термобарическим оружием – предварительный вывод экспертов

Предварительные выводы ряда международных экспертов говорят о том, что массовое убийство украинских военнопленных в Еленовке было совершенно с использованием термобарического оружия. Об этом в эфире телемарафона сообщил генпрокурор Андрей Костин.

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Костин сказал, что о ходе расследования ему докладывают каждые три часа. Сейчас к расследованию привлечены многие международные эксперты.

"Хочу сообщить, что предварительные выводы наших международных экспертов говорят о том, что способом этого убийства была термобарическое оружие. Это предварительные выводы нескольких международных экспертов. То есть это, безусловно, не ракетный обстрел. В этом они уверены", – сказал генпрокурор.

По его словам, это подтверждается также украинским следствием.

Сейчас, отметил Костин, устанавливаются личности причастных к преступлению.

В лагере военнопленных в Еленовке произошел взрыв, в результате которого, по данным Офиса генпрокурора, погибли около 40 украинских бойцов, еще 130 ранены. Россияне обвинили Украину в обстреле колонии. Украина заявляет, что не била по Еленовке, а взрыв – дело рук самих оккупантов.

По данным СБУ, россияне могли устроить теракт путем подрыва взрывчатки, заложенной в помещении колонии.

В ГУР Минобороны сообщили, что массовое убийство украинских военнопленных устроили наемники ЧВК Вагнер по личной команде российского олигарха Евгения Пригожина.

Временно исполняющий обязанности командира полка "Азов" майор Никита Надточий заявил, что "Азов" расценивает взрыв в Еленовке как акт публичной казни, и заверил, что российский диктатор Владимир Путин тоже будет казнен.

Вадим Ребрина

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