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На Старокрымском полигоне вторые сутки продолжается детонация

Цей матеріал також доступний українською
20.07.2023, 12:43
На Старокрымском полигоне вторые сутки продолжается детонация - Фото
Взрывы на Старокрымском полигоне (Скриншот видео)

На Старокрымском полигоне неподалеку от Феодосии в оккупированном Крыму, где вчера, 19 июля, начались взрывы, до сих пор продолжается детонация, но со "снижением частоты". Об этом заявили оккупанты Крыма.

Около 11:30 оккупанты сообщили о "существенном снижении частоты детонации пиротехники" на полигоне в Кировском районе Крыма.

"В Минобороны РФ готовы приступить к обследованию территории на полигоне, исходя из чего будут выработаны рекомендации для населения", – говорится в сообщении. 

Из-за детонации полигона в Крыму отселили жителей четырех сел: Кринички, Айвазовское, Абрикосовка и Приветное.

По результату обследований будет решен вопрос о возвращении жителей в свои дома, говорится в сообщении.

На Старокрымском полигоне вторые сутки продолжается детонация

  • Утром 19 июля во временно оккупированном Крыму сообщили о трех прилетах на склад боеприпасов Старокрымского полигона в районе поселка Кировское неподалеку от Феодосии.

Читайте также: "Это результат удачной разведки". Как готовили новый удар по мосту в Крыму

Наталья Медведева
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войнаКрымФеодосия
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