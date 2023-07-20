На Старокрымском полигоне вторые сутки продолжается детонация
На Старокрымском полигоне неподалеку от Феодосии в оккупированном Крыму, где вчера, 19 июля, начались взрывы, до сих пор продолжается детонация, но со "снижением частоты". Об этом заявили оккупанты Крыма.
Около 11:30 оккупанты сообщили о "существенном снижении частоты детонации пиротехники" на полигоне в Кировском районе Крыма.
"В Минобороны РФ готовы приступить к обследованию территории на полигоне, исходя из чего будут выработаны рекомендации для населения", – говорится в сообщении.
Из-за детонации полигона в Крыму отселили жителей четырех сел: Кринички, Айвазовское, Абрикосовка и Приветное.
По результату обследований будет решен вопрос о возвращении жителей в свои дома, говорится в сообщении.
- Утром 19 июля во временно оккупированном Крыму сообщили о трех прилетах на склад боеприпасов Старокрымского полигона в районе поселка Кировское неподалеку от Феодосии.
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