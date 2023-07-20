На Старокрымском полигоне вторые сутки продолжается детонация

На Старокрымском полигоне неподалеку от Феодосии в оккупированном Крыму, где вчера, 19 июля, начались взрывы, до сих пор продолжается детонация, но со "снижением частоты". Об этом заявили оккупанты Крыма.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Около 11:30 оккупанты сообщили о "существенном снижении частоты детонации пиротехники" на полигоне в Кировском районе Крыма.

"В Минобороны РФ готовы приступить к обследованию территории на полигоне, исходя из чего будут выработаны рекомендации для населения", – говорится в сообщении.

Из-за детонации полигона в Крыму отселили жителей четырех сел: Кринички, Айвазовское, Абрикосовка и Приветное.

По результату обследований будет решен вопрос о возвращении жителей в свои дома, говорится в сообщении.

Утром 19 июля во временно оккупированном Крыму сообщили о трех прилетах на склад боеприпасов Старокрымского полигона в районе поселка Кировское неподалеку от Феодосии.

Читайте также: "Это результат удачной разведки". Как готовили новый удар по мосту в Крыму

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.