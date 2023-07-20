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На Старокримському полігоні другу добу триває детонація

Этот материал также доступен на русском
20.07.2023, 12:43
На Старокримському полігоні другу добу триває детонація - Фото
Вибухи на Старокримському полігоні (Скриншот відео)

На Старокримському полігоні неподалік Феодосії в окупованому Криму, де вчора, 19 липня, почалися вибухи, досі продовжується детонація, але зі "зниженням частоти". Про це заявили окупанти Криму.

Близько 11:30 окупанти повідомили про "істотне зниження частоти детонації піротехніки" на полігоні в Кіровському районі Криму.

"У Міноборони РФ готові розпочати обстеження території на полігоні, виходячи з чого будуть вироблені рекомендації для населення", – йдеться у повідомленні. 

Через детонацію полігону у Криму відселили мешканців чотирьох сіл: Кринички, Айвазовське, Абрикосівка та Привітне.

За результатами обстежень буде розв'язане питання про повернення мешканців до своїх будинків, йдеться у повідомленні.

На Старокримському полігоні другу добу триває детонація

  • Вранці 19 липня у тимчасово окупованому Криму повідомили про три прильоти на склад боєприпасів Старокримського полігону в районі селища Кіровське неподалік Феодосії.

Читайте також: "Це результат вдалої розвідки". Як готували новий удар по мосту у Криму

Наталія Медведєва
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