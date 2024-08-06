На трассе "Киев-Одесса" грузовик наехал на мост: движение в направлении столицы перекрыто
6 августа грузовик наехал на пешеходный мост на трассе "Киев-Одесса", в результате этого движение автомобилей в направлении столицы временно перекрыто. Об этом сообщила пресс-служба полиции в Черкасской области.
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"На трассе "Киев-Одесса" произошло ДТП. Предварительно, грузовик совершил наезд на пешеходный мост, который обрушился на проезжую часть", – отметили в полиции.
В связи с аварией движение автомобилей в направлении города Киева временно перекрыто.
На месте аварии работают полицейские, они устанавливают детали происшествия и уточняют информацию о пострадавших.
Полицейские управления патрульной полиции в Черкасской области организовали движение транспорта в реверсном режиме для обеспечения проезда.
- 6 июля утром в Киеве на улице Глубочицкой в Шевченковском районе столкнулись трамваи, в результате чего шесть человек травмированы.