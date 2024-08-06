На трассе "Киев-Одесса" грузовик наехал на мост: движение в направлении столицы перекрыто

На месте аварии работают полицейские, устанавливающие детали происшествия и уточняющие информацию о пострадавших

Фото: Национальная полиция

6 августа грузовик наехал на пешеходный мост на трассе "Киев-Одесса", в результате этого движение автомобилей в направлении столицы временно перекрыто. Об этом сообщила пресс-служба полиции в Черкасской области.

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"На трассе "Киев-Одесса" произошло ДТП. Предварительно, грузовик совершил наезд на пешеходный мост, который обрушился на проезжую часть", – отметили в полиции.

В связи с аварией движение автомобилей в направлении города Киева временно перекрыто.

На месте аварии работают полицейские, они устанавливают детали происшествия и уточняют информацию о пострадавших.

Полицейские управления патрульной полиции в Черкасской области организовали движение транспорта в реверсном режиме для обеспечения проезда.