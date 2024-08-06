В Киеве масштабное ДТП. Столкнулись трамвая: есть травмированные, разбитые автомобили

По словам свидетелей, в результате аварии повреждены около 10 автомобилей

Фото: Патрульная полиция Киева

6 июля утром в Киеве на улице Глубочицкой в Шевченковском районе столкнулись трамваи, в результате чего шесть человек травмированы. Об этом сообщают в Киевской городской администрации и патрульной полиции.

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"В связи с ДТП на улице Глубочицкой движение транспорта затруднено в обоих направлениях", – сообщили столичные патрульные.

В пресс-службе КГГА проинформировали, что на улице Глубочицкой столкнулись трамваи, в результате чего, поперелньо пострадали шесть человек.

Трамваи №№ 14,18 задерживаются в направлении проспекта Отрадного.

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