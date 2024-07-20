ДТП на Волыни: столкнулись Audi и ВАЗ, есть погибшая и пятеро травмированных

На месте работает оперативная группа полиции и спасатели, движение не затруднено

Фото: Полиция Волынской области

На Волыни произошла смертельная авария с двумя легковушками: есть погибшая, пострадали пять человек. Об этом сообщила полиция области.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

По данным следствия: авария произошла после обеда на автодороге Ковель – Любомль, столкнулись автомобили Audi и ВАЗ – и на место происшествия немедленно прибыл наряд группы реагирования полицейских, поскольку они патрулировали неподалеку.

Сейчас известно об одной погибшей женщине. Предварительно, еще две женщины и трое детей госпитализированы с травмами.

На месте работает оперативная группа полиции и спасатели.

Правоохранители сообщают, что движение транспорта регулируют работники полиции, и оно не усложнено.

Фото: Полиция Волынской области

Фото: Полиция Волынской области

Фото: Полиция Волынской области

20 июля в Польше произошла авария: автобус столкнулся с автомобилем, девять человек получили ранения, пятеро – в критическом состоянии. В автобусе находились украинцы.

Читайте также: Во Львове столкнулись автобус и грузовик: четверо погибших, семеро пострадавших