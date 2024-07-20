ДТП на Волині: зіткнулися Audi та ВАЗ, є загибла та п'ятеро травмованих

На місці працює оперативна група поліції та рятувальники, рух не ускладнено

Фото: Поліція Волинської області

На Волині сталася смертельна аварія з двома легковиками: є загибла, постраждало п'ятеро людей. Про це повідомила поліція області.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

За даними слідства: аварія сталася пообіді на автодорозі Ковель – Любомль, зіткнулися автівки Audi та ВАЗ – та на місце події негайно прибув наряд групи реагування поліціянтів, оскільки вони патрулювали неподалік.

Наразі відомо про одну загиблу жінку. Попередньо, дві жінки та троє дітей ушпиталені з травмами.

На місці працює оперативна група поліції та рятувальники.

Правоохоронці повідомляють, що рух транспорту регулюють працівники поліції, і він не ускладнений.

Фото: Поліція Волинської області

Фото: Поліція Волинської області

Фото: Поліція Волинської області

20 липня в Польщі сталася аварія: автобус зіткнувся з автомобілем, дев'ять людей зазнали поранення, п'ятеро – у критичному стані. В автобусі були українці.

Читайте також: Під Львовом зіткнулися автобус і вантажівка: четверо загиблих, семеро постраждалих