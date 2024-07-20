У Польщі автобус з українцями врізався в машину: серед постраждалих є діти

ДТП сталася близько 05:00 на ділянці дороги, де тривав ремонт

Фото: Facebook / Policja Świebodzin

20 липня в Польщі сталася аварія: автобус зіткнувся з автомобілем, дев'ять людей зазнали поранення, п'ятеро – у критичному стані. В автобусі були українці. Про це повідомили видання RMF24 та TVN24.

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ДТП сталася близько 05:00 на ділянці дороги, де тривав ремонт.

Прессекретар польської поліції розповів: автобус врізався в автомобіль дорожньої служби, через зіткнення автобус перекинувся.

Серед пасажирів було четверо дітей у віці два, три, чотири і 15 років. Після аварії усіх постраждалих доставили до лікарні.

П’ятеро з них — у важкому стані, серед найбільш серйозно постраждалих також є діти, зазначили в поліції.

Причини аварії з'ясовує поліція, однак уже зараз відомо, що водій був тверезий.

У польському місті Гданськ у ніч проти 29 травня двоє українських підлітків загинули у дорожній аварії.

У ніч проти 17 червня в Румунії сталася аварія вантажівки й автобуса, в якому перебували 57 українців.

20 червня у Люблінському воєводстві Польщі з'їхав у кювет і перекинувся на бік автобус з українцями.

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