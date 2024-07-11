У Молдові автобус, який їхав до Києва, потрапив у ДТП – загинули дві людини

За інформацією поліції, водій автомобіля вирішив розвернутися на трасі й у нього врізався рейсовий автобус

Фото: Поліція Молдови

11 липня рейсовий автобус, який прямував із Кишинева до Києва, зіткнувся з автомобілем – загинуло двоє людей у легковику. Про це повідомило видання NewsMaker із посиланням на дані від поліції.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Видання зазначило, що аварія сталася у Ришканському районі. Унаслідок ДТП загинув водій легкового автомобіля та його пасажирка.

За інформацією поліції, водій автомобіля вирішив розвернутися на трасі через суцільну лінію розмітки – в цей момент у нього врізався рейсовий автобус.

Фото: Поліція Молдови

У польському місті Гданськ у ніч проти 29 травня двоє українських підлітків загинули у дорожній аварії.

У ніч проти 17 червня в Румунії сталася аварія вантажівки й автобуса, в якому перебували 57 українців.

20 червня у Люблінському воєводстві Польщі з'їхав у кювет і перекинувся на бік автобус з українцями.

Читайте також: В аварії на Рівненщині загинули 14 людей, серед жертв — дитина