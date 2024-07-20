В Польше автобус с украинцами врезался в машину: среди пострадавших есть дети
20 июля в Польше произошла авария: автобус столкнулся с автомобилем, девять человек получили ранения, пятеро – в критическом состоянии. В автобусе находились украинцы. Об этом сообщили издания RMF24 и TVN24 .
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ДТП произошло около 05:00 на участке дороги, где продолжался ремонт.
Пресссекретарь польской полиции рассказал – автобус врезался в автомобиль дорожной службы, из-за столкновения автобус опрокинулся.
Среди пассажиров было четверо детей в возрасте двух, трех, четырех и 15 лет. После аварии всех пострадавших доставили в больницу.
Пятеро из них — в тяжелом состоянии, среди наиболее серьезно пострадавших тоже есть дети, отметили в полиции.
Причины аварии выясняет полиция, однако уже сейчас известно, что водитель был трезв.
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