В Польше автобус с украинцами врезался в машину: среди пострадавших есть дети

ДТП произошло около 05:00 на участке дороги, где продолжался ремонт

Фото: Facebook / Policia Świebodzin

20 июля в Польше произошла авария: автобус столкнулся с автомобилем, девять человек получили ранения, пятеро – в критическом состоянии. В автобусе находились украинцы. Об этом сообщили издания RMF24 и TVN24 .

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ДТП произошло около 05:00 на участке дороги, где продолжался ремонт.

Пресссекретарь польской полиции рассказал – автобус врезался в автомобиль дорожной службы, из-за столкновения автобус опрокинулся.

Среди пассажиров было четверо детей в возрасте двух, трех, четырех и 15 лет. После аварии всех пострадавших доставили в больницу.

Пятеро из них — в тяжелом состоянии, среди наиболее серьезно пострадавших тоже есть дети, отметили в полиции.

Причины аварии выясняет полиция, однако уже сейчас известно, что водитель был трезв.

В польском городе Гданьск в ночь на 29 мая два украинских подростка погибли в дорожной аварии.

В ночь на 17 июня в Румынии произошла авария грузовика и автобуса, в котором находились 57 украинцев.

20 июня в Люблинском воеводстве Польши съехал в кювет и опрокинулся на обочину автобус с украинцами.

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