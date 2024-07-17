Під Львовом зіткнулися автобус і вантажівка: четверо загиблих, семеро постраждалих
У Львівській області зіткнулися маршрутний автобус та вантажівка – загинули четверо людей, семеро травмовані. Про це повідомило Головне управління Національної поліції Львівщини.
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На місці правоохоронці встановлюють обставини зіткнення, уточнюють особисті дані водіїв машин та потерпілих, повідомило відомство.
За даними поліціянтів, аварія сталася 17 липня, близько 10:10, на автодорозі Мукачево – Івано-Франківськ – Львів, у межах села Давидів у Львівському районі.
Попередньо, правоохоронці встановили: на дорозі зіткнулися автобус БАЗ маршруту Львів — Вибранівка та автопоїзд МАН – загинув водій вантажівки та троє пасажирів маршрутки.
З тілесними ушкодженнями ушпиталено водія маршрутки та шістьох пасажирів, серед яких — чотирирічний хлопчик, медики уточнюють їхні діагнози, зазначає Нацпол.
Відкрито кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Максимальне покарання – 10 років тюрми з позбавленням права керувати транспортом на три роки.
Правоохоронці продовжують встановлювати обставини аварії.
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