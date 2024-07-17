Під Львовом зіткнулися автобус і вантажівка: четверо загиблих, семеро постраждалих

Фото: Нацполіція

У Львівській області зіткнулися маршрутний автобус та вантажівка – загинули четверо людей, семеро травмовані. Про це повідомило Головне управління Національної поліції Львівщини.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

На місці правоохоронці встановлюють обставини зіткнення, уточнюють особисті дані водіїв машин та потерпілих, повідомило відомство.

За даними поліціянтів, аварія сталася 17 липня, близько 10:10, на автодорозі Мукачево – Івано-Франківськ – Львів, у межах села Давидів у Львівському районі.

Попередньо, правоохоронці встановили: на дорозі зіткнулися автобус БАЗ маршруту Львів — Вибранівка та автопоїзд МАН – загинув водій вантажівки та троє пасажирів маршрутки.

З тілесними ушкодженнями ушпиталено водія маршрутки та шістьох пасажирів, серед яких — чотирирічний хлопчик, медики уточнюють їхні діагнози, зазначає Нацпол.

Відкрито кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Максимальне покарання – 10 років тюрми з позбавленням права керувати транспортом на три роки.

Правоохоронці продовжують встановлювати обставини аварії.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

6 липня на Рівненщині сталася смертельна ДТП: автоцистерна зіткнулася із маршрутним мікроавтобусом, загинули 14 людей.

11 липня рейсовий автобус, який прямував із Кишинева до Києва, зіткнувся з автомобілем – загинули двоє людей у легковику.

Вранці 14 липня у Тернопільській області перекинувся автобус із паломниками, були травмовані.

Читайте також: В Україні побільшає камер фіксації порушень правил дорожнього руху