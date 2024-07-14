У Тернопільській області перекинувся автобус з паломниками, є травмовані – фото

До лікарні з травмами доправили двох пасажирів

ДТП з автобусом (Фото: Поліція Тернопільської області)

Вранці 14 липня у Тернопільській області перекинувся автобус із паломниками. Про це повідомила поліція Тернопільської області.

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За інформацією правоохоронців, аварія сталася на автодорозі поблизу села Раковець Золотниківської громади Тернопільського району близько 08:00.

За попередніми даними, водій автобуса не впорався з керуванням та зʼїхав у кювет, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся. У автобусі перебувала 41 людина. Вони їхали на Всеукраїнську прощу у Зарваницю.

До лікарні з травмами доправили двох пасажирів. Кількість потерпілих осіб встановлюється, зазначили в поліції.

ДОПОВНЕНО О 12:10. Суспільне повідомило, що травмованих доставляють до Теребовлянської лікарні. Медичний директор закладу Богдан Куліковський розповів, що станом на 11:25 за допомогою звернулися 19 людей. З них п’ятеро людей госпіталізували. У більшості травмованих – переломи, зокрема ребер, кінцівок.

Куліковський зазначив, що серед пасажирів була дитина, це дівчинка 2011 року народження, яку перенаправили до Тернополя.

Вранці 20 червня у Люблінському воєводстві Польщі з'їхав у кювет та перекинувся набік автобус з українцями, було травмовано 14 людей.

6 липня у Рівненській області в ДТП загинули 14 людей, серед яких шестирічний хлопчик.

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