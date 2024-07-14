В Тернопольской области перевернулся автобус с паломниками, есть травмированные – фото

В больницу с травмами доставили двух пассажиров

ДТП с автобусом (Фото: Полиция Тернопольской области)

Утром 14 июля в Тернопольской области перевернулся автобус с паломниками. Об этом сообщила полиция Тернопольской области.

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По информации правоохранителей, авария произошла на автодороге вблизи села Раковец Золотниковской общины Тернопольского района около 08:00.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и съехал в кювет, в результате чего транспортное средство перевернулось. В автобусе находился 41 человек. Они ехали на Всеукраинское паломничество в Зарваницу.

В больницу с травмами доставили двух пассажиров. Количество пострадавших устанавливается, отметили в полиции.

ДОПОЛНЕНО В 12:10. Суспільне сообщило, что травмированных доставляют в Теребовлянскую больницу. Медицинский директор заведения Богдан Куликовский рассказал, что на 11:25 за помощью обратились 19 человек. Из них пять человек госпитализировали. У большинства травмированных – переломы, в частности ребер и конечностей.

Куликовский отметил, что среди пассажиров был ребенок, это девочка 2011 года рождения, которую перенаправили в Тернополь.

Утром 20 июня в Люблинском воеводстве Польши съехал в кювет и перевернулся в сторону автобус с украинцами, травмированы 14 человек.

6 июля в Ровенской области в ДТП погибли 14 человек, в том числе шестилетний мальчик.

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