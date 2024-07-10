В Україні побільшає камер фіксації порушень правил дорожнього руху

Нові камери встановили на особливо аварійно небезпечних ділянках і місцях з найбільшою кількістю ДТП

Фото: Національна поліція

Патрульна поліція збільшує кількість приладів TruCAM та ділянок, на яких вимірюватимуть швидкість, зокрема це стосуватиметься 17 нових ділянок. Про це повідомила пресслужба правоохоронного органу.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Відтепер на дорогах України працюватиме 160 приладів TruCAM, а вимірювання здійснюватиметься на 295 ділянках автомобільних доріг. Нові камери встановили на особливо аварійно небезпечних ділянках і місцях з найбільшою кількістю ДТП.

У поліції зазначили, що з урахуванням воєнного стану та результатів аналізу аварійності, до 333 ділянок внесені такі зміни:

→ додано 17 нових ділянок;

→ внесено зміни до трьох ділянок;

→ видалено з переліку одну ділянку;

→ призупинено роботу на 54 ділянках.

Правоохоронці зауважили, що у регіонах, де тривають активні бойові дії, зокрема в Донецькій та Луганській областях, прилади контролю за вимірюванням швидкісного режиму тимчасово не використовуються.

У Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Херсонській областях – використовуються на окремих ділянках автомобільних доріг, зазначили у поліції.

Також правоохоронці акцентували, що про використання приладів вимірювання швидкості повідомлятимуть дорожні знаки, а у місцях фіксації порушень стоятиме службовий автомобіль.

ДОВІДКА. Прилади TruCAM патрульні використовують поряд з камерами автоматичної фіксації. Прилади TruCAM патрульні використовують поряд з камерами автоматичної фіксації.

Камери автоматичної фото- і відеофіксації порушень Правил дорожнього в Україні працюють з червня 2020 року.

У жовтні 2021 року керівництво Національної поліції заявило, що на ділянках, де вони встановлені, аварійність впала втричі, зменшилася смертність і кількість травмованих.

Після нападу Росії на Україну камери тимчасово відключили, але з 16 травня 2022 року запрацювали у 20 містах.

З 28 квітня 2023 року, на автомобільних дорогах розпочали роботу ще 39 комплексів автофіксації правопорушень.

Читайте також: За чотири роки українці сплатили 2,1 млрд грн штрафів за порушення ПДР