В Украине станет больше камер фиксации нарушений правил дорожного движения

Новые камеры установили на особо аварийно опасных участках и местах с большим количеством ДТП

Фото: Национальная полиция

Патрульная полиция увеличивает количество приборов TruCAM и участков, на которых будут измерять скорость, в частности, это касается 17 новых участков. Об этом сообщила пресс-служба правоохранительного органа.

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Отныне на дорогах Украины будет работать 160 приборов TruCAM, а измерение будет осуществляться на 295 участках автомобильных дорог. Новые камеры установили на особо аварийно опасных участках и местах с наибольшим количеством ДТП.

В полиции отметили, что с учетом военного положения и результатов анализа аварийности, в 333 участков внесены следующие изменения:

→ добавлено 17 новых участков;

→ внесены изменения в три участка;

→ удален из перечня один участок;

→ приостановлена работа на 54 участках.

Правоохранители отметили, что в регионах, где продолжаются активные боевые действия, в частности в Донецкой и Луганской областях, приборы контроля за измерением скоростного режима временно не используются.

В Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях – используются на отдельных участках автомобильных дорог, отметили в полиции.

Также правоохранители акцентировали, что об использовании приборов измерения скорости будут сообщать дорожные знаки, а в местах фиксации нарушений будет стоять служебный автомобиль.

СПРАВКА. Патрульные принадлежности TruCAM используют рядом с камерами автоматической фиксации. Патрульные принадлежности TruCAM используют рядом с камерами автоматической фиксации.

Камеры автоматической фото- и видеофиксации нарушений Правил дорожного в Украине работают с июня 2020 года.

В октябре 2021 года руководство Национальной полиции заявило, что на участках, где они установлены, аварийность упала втрое, уменьшилась смертность и количество травмированных.

После нападения России на Украину камеры были временно отключены, но с 16 мая 2022 года заработали в 20 городах.

С 28 апреля 2023 года, на автомобильных дорогах начали работу еще 39 комплексов автофиксации правонарушений.

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