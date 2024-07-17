Под Львовом столкнулись автобус и грузовик: четверо погибших, семеро пострадавших

Фото: Нацполиция

Во Львовской области столкнулись маршрутный автобус и грузовик – погибли четыре человека, семеро травмированы. Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции Львовской области.

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На месте правоохранители устанавливают обстоятельства столкновения, уточняют личные данные водителей машин и пострадавших, сообщило ведомство.

По данным полицейских, авария произошла 17 июля, около 10:10, на автодороге Мукачево – Ивано-Франковск – Львов, в пределах села Давыдов во Львовском районе.

Предварительно, правоохранители установили: на дороге столкнулись автобус БАЗ маршрута Львов – Выбрановка и автопоезд МАН – погиб водитель грузовика и три пассажира маршрутки.

С телесными повреждениями госпитализированы водитель маршрутки и шестеро пассажиров, среди которых — четырехлетний мальчик, медики уточняют их диагнозы, пишет Нацпол.

Открыто уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Максимальное наказание – 10 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортом на три года.

Правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства аварии.

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

6 июля в Ровенской области произошло смертельное ДТП: автоцистерна столкнулась с маршрутным микроавтобусом, погибли 14 человек.

11 июля рейсовый автобус, следовавший из Кишинева в Киев, столкнулся с автомобилем – погибли два человека в легковушке.

Утром 14 июля в Тернопольской области перевернулся автобус с паломниками, были травмированные.

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