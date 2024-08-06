У Києві масштабне ДТП. Зіткнулися трамваї: є травмовані, понівечені автівки – відео
6 липня зранку у Києві на вулиці Глибочицькій у Шевченківському районі зіткнулися трамваї, внаслідок чого шестеро людей травмовані. Про це повідомляють у Київській міській адміністрації та у патрульній поліції.
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"У зв'язку з ДТП на вулиці Глибочицькій, рух транспорту ускладнений в обох напрямках", – повідомили столичні патрульні.
У пресслужбі КМДА поінформували, що на вулиці Глибочицькій зіткнулися трамваї, внаслідок чого попередньо постраждали шестеро людей.
Трамваї №№ 14,18 затримуються в напрямку проспекту Відрадного.
Станом на 11:57, до комунальних закладів охорони здоров’я госпіталізували трьох постраждалих. Інші троє отримали допомогу медиків на місці, розповіли в КМВА.
Обережно, на деяких кадрах присутня ненормативна лексика.
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