На трасі "Київ-Одеса" вантажівка наїхала на міст: рух у напрямку столиці перекритий
6 серпня вантажівка наїхала на пішохідний міст на трасі "Київ-Одеса", внаслідок цього рух автомобілів у напрямку столиці тимчасово перекритий. Про це повідомила пресслужба поліції у Черкаській області.
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"На трасі "Київ-Одеса" сталася ДТП. Попередньо, вантажівка здійснила наїзд на пішохідний міст, який обвалився на проїжджу частину", – зазначили у поліції.
У зв'язку з аварією рух автомобілів у напрямку міста Київ тимчасово перекрито.
На місці аварії працюють поліціянти, які встановлюють деталі події й уточнюють інформацію про постраждалих.
Поліціянти Управління патрульної поліції в Черкаській області організували рух транспорту в реверсному режимі для забезпечення проїзду.
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