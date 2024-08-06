На трасі "Київ-Одеса" вантажівка наїхала на міст: рух у напрямку столиці перекритий

На місці аварії працюють поліціянти, які встановлюють деталі події та уточнюють інформацію про постраждалих

Фото: Національна поліція

6 серпня вантажівка наїхала на пішохідний міст на трасі "Київ-Одеса", внаслідок цього рух автомобілів у напрямку столиці тимчасово перекритий. Про це повідомила пресслужба поліції у Черкаській області.

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"На трасі "Київ-Одеса" сталася ДТП. Попередньо, вантажівка здійснила наїзд на пішохідний міст, який обвалився на проїжджу частину", – зазначили у поліції.

У зв'язку з аварією рух автомобілів у напрямку міста Київ тимчасово перекрито.

На місці аварії працюють поліціянти, які встановлюють деталі події й уточнюють інформацію про постраждалих.

Поліціянти Управління патрульної поліції в Черкаській області організували рух транспорту в реверсному режимі для забезпечення проїзду.