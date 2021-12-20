UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

На условных "выборах премьер-министра" в декабре победил бы Гройсман – опрос Рейтинга

Цей матеріал також доступний українською
20.12.2021, 11:53
На условных
Владимир Гройсман (Фото - Андрей Гудзенко, LIGA.net)

На условных "выборах премьер-министра" лидировали бы Владимир Гройсман и Юлия Тимошенко, а действующий премьер Денис Шмыгаль практически не имел бы шансов. Такие данные указывает группа Рейтинг по результатам опроса общественно-политических настроений украинцев.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В группе Рейтинг LIGA.net сообщили, что заказчик у опроса был, но данные о нем являются закрытой информацией.

Если бы в Украине глава правительства избирался всеобщим голосованием, голоса распределились бы среди "кандидатов" следующим образом:   

За руководителей Кабмина во время президентской каденции Владимира Зеленского Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля проголосовали бы соответственно 2% и 3% опрошенных. 6,5% опрошенных назвали иные кандидатуры.

Опрос по премьер-министрам 14-16 декабря 2021 года – Группа Рейтинг

Треть опрошенных считают, что из списка бывших премьер-министров улучшить нынешнюю экономическую ситуацию мог бы Гройсман, четверть – что это удалось бы Тимошенко или Яценюку, каждый пятый считает лучшим премьером-экономистом Николая Азарова, каждый шестой – Виктора Ющенко. Виктора Януковича, Шмыгаля и Анатолия Кинаха назвали по 8%, Юрия Еханурова – 7%, Гончарука – 5%. 8% опрошенных не возлагали бы надежды ни на одного из украинских премьеров.

Опрос по премьер-министрам 14-16 декабря 2021 года – Группа Рейтинг

Опрос проведен 14-16 деркабря 2021 года по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. 2000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше опрошены методом телефонного интервью. Оценочная погрешность выборки – около 1%.

Читайте также: Рейтинг доверия к политикам в Киеве возглавляет Кличко, за ним Зеленский – опрос Рейтинга

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
социологическая группа рейтинг владимир гройсман премьер-министр опрос юлия тимошенко Денис Шмыгаль
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 