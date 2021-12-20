На условных "выборах премьер-министра" в декабре победил бы Гройсман – опрос Рейтинга

На условных "выборах премьер-министра" лидировали бы Владимир Гройсман и Юлия Тимошенко, а действующий премьер Денис Шмыгаль практически не имел бы шансов. Такие данные указывает группа Рейтинг по результатам опроса общественно-политических настроений украинцев.

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В группе Рейтинг LIGA.net сообщили, что заказчик у опроса был, но данные о нем являются закрытой информацией.

Если бы в Украине глава правительства избирался всеобщим голосованием, голоса распределились бы среди "кандидатов" следующим образом:

За руководителей Кабмина во время президентской каденции Владимира Зеленского Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля проголосовали бы соответственно 2% и 3% опрошенных. 6,5% опрошенных назвали иные кандидатуры.

Треть опрошенных считают, что из списка бывших премьер-министров улучшить нынешнюю экономическую ситуацию мог бы Гройсман, четверть – что это удалось бы Тимошенко или Яценюку, каждый пятый считает лучшим премьером-экономистом Николая Азарова, каждый шестой – Виктора Ющенко. Виктора Януковича, Шмыгаля и Анатолия Кинаха назвали по 8%, Юрия Еханурова – 7%, Гончарука – 5%. 8% опрошенных не возлагали бы надежды ни на одного из украинских премьеров.

Опрос проведен 14-16 деркабря 2021 года по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. 2000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше опрошены методом телефонного интервью. Оценочная погрешность выборки – около 1%.

По итогам того же опроса, если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее время, в парламент попали бы восемь партий. Лидировала бы Слуга народа, за ней с отрывом почти 6% – Европейская солидарность.

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Сергей Бережной

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