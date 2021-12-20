Новости | Слуга народа обходит Европейскую солидарность почти на 6% – опрос Группы Рейтинг
Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее время, в парламент попали бы восемь партий. С отрывом почти 6% в рейтинге лидирует Слуга народа, за ней – Европейская солидарность, говорится в результатах опроса Группы Рейтинг, проведенного в с 14 по 16 декабря.
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Социологи спросили украинцев, за какую партию они бы голосовали, если бы выборы Раду состоялись в следующее воскресенье.
Среди определившихся и имеющих намерение идти на выборы социологи получили такие результаты (в скобках – данные на 6-8 декабря 2021 года):
- Слуга народа – 19,1% (18%);
- Европейская солидарность – 13,5% (13,7%);
- Батькивщина – 11,2% (11,4%);
- ОПЗЖ – 10,5% (11,4%);
- Сила и честь – 7,3% (6%);
- Партия Дмитрия Разумкова - 6,2% (7,5%);
- Украинская стратегия Гройсмана – 6% (6,2%);
- Партия Наши Евгения Мураева – 5,6% (5,2%).
Шансы попасть в Раду также есть у Радикальной партии (4,2%), Удара (3,8%), партии Шария (3,4%) и Свободы (3%). Рейтинг других политсил – ниже 2%.
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Опрос проводился с 16 по 18 декабря по телефону среди 2000 украинцев старше 18 лет по всей стране, кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Статистическая погрешность – не более 2,2%. Группа Рейтинг сообщила LIGA.net, что у исследования частично был заказчик, но не в части рейтинга партий – этот опрос проводился в рамках собственного регулярного мониторинга.
- Опрос КМИС на конец октября: Евросолидарность – 15,7%, СН – 15,5%, Батькивщина – 13,6%, ОПЗЖ – 13%.
- Опрос Группы Рейтинг на середину ноября: СН – 18%, Евросолидарность – 13,9%, ОПЗЖ – 10,7%, Батькивщина – 10,1%.
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