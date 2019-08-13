На вакантный пост главы Одесской ОГА появился новый претендент

Кандидаты на пост главы Одесской ОГА (Фото: Володимир Зеленський/Facebook)

5 августа в Единый государственный реестр деклараций на сайте НАПК была подана декларация Стадника Олександра Васильевича, в которой желаемым местом работы указана Одесская областная госадминистрация, а должность, на которую претендует кандидат - ее глава.

Среди кандидатов на эту должность, список которых ранее озвучил президент Владимир Зеленский, Стадника нет.

В декларации за 2018 год указано, что Александр Стадник проживает в Киеве, является главой ГО "Независимое бюро расследований" и членом Совета адвокатов Киева.

Из пяти кандидатов на пост главы ОГА, предложенных Зеленским, пока декларацию в качестве кандидата подал только Андрей Андрейчиков, 41-летний руководитель сообщества Украинская ассоциация вторичных металлов и ресурсов. Это произошло еще до объявления конкурса, когда Андрейчиков считался главным претендентом на эту должность.