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На вакантный пост главы Одесской ОГА появился новый претендент

На вакантный пост главы Одесской ОГА появился новый претендент - Фото
Кандидаты на пост главы Одесской ОГА (Фото: Володимир Зеленський/Facebook)
13.08.2019, 11:47

В реестре НАПК появилась декларация Александра Стадника, в которой указано, что он претендует на должность главы Одесской ОГА

5 августа в Единый государственный реестр деклараций на сайте НАПК была подана декларация Стадника Олександра Васильевича, в которой желаемым местом работы указана Одесская областная госадминистрация, а должность, на которую претендует кандидат - ее глава.

Среди кандидатов на эту должность, список которых ранее озвучил президент Владимир Зеленский, Стадника нет. 

В декларации за 2018 год указано, что Александр Стадник проживает в Киеве, является главой ГО "Независимое бюро расследований" и членом Совета адвокатов Киева.

Из пяти кандидатов на пост главы ОГА, предложенных Зеленским, пока декларацию в качестве кандидата подал только Андрей Андрейчиков, 41-летний руководитель сообщества Украинская ассоциация вторичных металлов и ресурсов. Это произошло еще до объявления конкурса, когда Андрейчиков считался главным претендентом на эту должность.

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Владимир Зеленский одесская ога Александр Стадник
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