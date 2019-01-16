На Волыни людей на встречу с Порошенко свозили автобусами - Опора

Фото: oporaua.org

Гражданская сеть Опора заявляет, что 15 января в Волынской области на мероприятия по теме томоса с участием президента Петра Порошенко и патриарха Филарета людей привозили автобусами, а внутрь помещений, где проходили встречи, пускали по спискам.

Активисты зафиксировали на видео, как люди после окончания мероприятий идут к автобусам (запись есть в распоряжении LIGA.net).

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В частности, такие автобусы с людьми зафиксированы в Луцке и Киверцах. Во встречах с президентом также принимали участие народные депутаты (Опора отмечает, что происходило это в рабочее время, когда в Раде проводились заседания), представители местных властей и священнослужители.

"В Луцке во время визита президента наблюдатели Опоры обнаружили признаки централизованного подвоза сотен волынян к окраинам города, откуда они небольшими группами прибывали на Театральную площадь в Свято-Троицкий собор" – сказано в материале.

Представители Опоры зафиксировали на видео не меньше девяти автобусов, которые отвозили людей в районные центры после того, как в городе завершились мероприятия. По информации активистов, это были не рейсовые автобусы.

В Киверцах внутрь помещения дома культуры, где проходила встреча с Порошенко, людей пускали по спискам. При этом у них проверяли документы, подтверждающие личность. Некоторые из привезенных из сел людей попасть внутрь не смогли, так как их не было в списках.

Лица, которые проверяли наличие фамилий людей в списке, представиться активистам Опоры отказались.

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