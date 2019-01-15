В БПП рассказали, сколько приходов РПЦ перешло в единую церковь

Ирина Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Около 70 приходов Русской православной церкви в Украине (РПЦУ) перешли в единую поместную Православную церковь Украины (ПЦУ). Об этом сегодня, 15 января, сообщила представитель президента в ВР Ирина Луценко, пишет пресс-служба БПП.

Луценко назвала автокефалию важным шагом в освобождении Украины от влияния Кремля, который видел Украину как каноническую территорию РПЦ.

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На прошлой неделе ПЦУ сообщала о переходе около 50 приходов РПЦУ.

5 января в Константинополе патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии для Православной церкви в Украине, а 6 января рукописную версию документа официально вручили предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию.

7 января в Софии Киевской представили томос об автокефалии ПЦУ и состоялось праздничное богослужение. Затем документ увезли на подпись синоду.

10 января томос вернулся в Украину с подписями всех членов синода Вселенского патриархата.

Вчера сообщалось, что храм Покрова пресвятой Богородицы при главном военном госпитале в Киеве перешел в ПЦУ.