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10.01.2019, 14:35

Порошенко: Томос вернулся в Украину

Порошенко: Томос вернулся в Украину - Фото
Фото: пресс-служба президента

Сегодня томос об автокефалии УПЦ со всеми подписями синода Вселенского патриархата вернулся в Украине

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Томос об автокефалии Православной церкви Украины вернулся в Украину с подписями всех членов синода Вселенского патриархата. Об этом сообщил президент Петр Порошенко, выступая в Свято-Покровском кафедральном соборе в Ровно сегодня, 10 января.

"Сегодня утром томос вернулся в Украину. И решением предстоятеля по благословению Его Святейшества сегодня он в Ровно", - сказал президент.

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5 января в Константинополе патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии для Православной церкви в Украине, а 6 января рукописную версию документа официально вручили предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию.

7 января в Софии Киевской представили томос об автокефалии ПЦУ и состоялось праздничное богослужение.

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Теги: томос, петр порошенко, автокефалия, пцу
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