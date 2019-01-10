Порошенко: Томос вернулся в Украину

Фото: пресс-служба президента

Томос об автокефалии Православной церкви Украины вернулся в Украину с подписями всех членов синода Вселенского патриархата. Об этом сообщил президент Петр Порошенко, выступая в Свято-Покровском кафедральном соборе в Ровно сегодня, 10 января.

"Сегодня утром томос вернулся в Украину. И решением предстоятеля по благословению Его Святейшества сегодня он в Ровно", - сказал президент.

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5 января в Константинополе патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии для Православной церкви в Украине, а 6 января рукописную версию документа официально вручили предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию.

7 января в Софии Киевской представили томос об автокефалии ПЦУ и состоялось праздничное богослужение.