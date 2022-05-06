На восточном направлении сбит вражеский истребитель Су-30см. За день еще -14 беспилотников

За сутки 5 мая противовоздушная оборона Вооруженных Сил Украины поразила 15 воздушных целей российских оккупантов. Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

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Как отмечается, боевая авиация врага продолжает действовать на расстоянии, не входя в контролируемое ВСУ воздушное пространство.

Тем не менее на восточном направлении зенитное ракетное подразделение ВС ВСУ сбил вражеский истребитель – предварительно, Су-30см.

Российские беспилотники Орлан-10 сбивают всеми доступными средствами – зенитными ракетными подразделениями Сухопутных войск, Воздушных Сил с применением ПЗРК и даже ракетой класса "воздух-воздух" с украинского истребителя.

За истекшие сутки поражено 14 российских БПЛА Олран-10.

Истребительная, бомбардировочная, штурмовая авиация ВС ВСУ совершила десятки авиавылетов. Ударные группы самолетов наносят ракетно-бомбовые удары по войскам оккупантов и складам боеприпасов.

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Наталия Медведева

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