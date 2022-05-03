На востоке артиллерия ВСУ накрыла склад боеприпасов, скопление военных и техники врага
03.05.2022, 04:13
Фото: АрмияИнформ
2 мая на восточном направлении Вооруженные Силы Украины уничтожили много российских оккупантов, их техники и боеприпасов. Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток".
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Как отмечается, за сутки враг атаковал один раз.
Артиллерия ВСУ била по скоплению личного состава и техники российских оккупантов. Кроме того, был уничтожен вражеский склад с боеприпасами.
Потери врага за сутки 2 мая составляют:
- личного состава – 75;
- танков – 2;
- БМП – 6;
- ББМ – 5;
- артиллерийских систем – 1;
- минометных расчетов – 2;
- АТ – 3;
- БПЛА – 4;
- специальная техника – 1.
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