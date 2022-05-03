На востоке артиллерия ВСУ накрыла склад боеприпасов, скопление военных и техники врага

2 мая на восточном направлении Вооруженные Силы Украины уничтожили много российских оккупантов, их техники и боеприпасов. Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток".

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Как отмечается, за сутки враг атаковал один раз.

Артиллерия ВСУ била по скоплению личного состава и техники российских оккупантов. Кроме того, был уничтожен вражеский склад с боеприпасами.

Потери врага за сутки 2 мая составляют:

- личного состава – 75;

- танков – 2;

- БМП – 6;

- ББМ – 5;

- артиллерийских систем – 1;

- минометных расчетов – 2;

- АТ – 3;

- БПЛА – 4;

- специальная техника – 1.

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Наталия Медведева

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