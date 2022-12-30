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На востоке силы ПВО сбили вертолет оккупантов

Цей матеріал також доступний українською
30.12.2022, 13:28
На востоке силы ПВО сбили вертолет оккупантов - Фото
ПВО (иллюстративное фото - Командование Воздушных сил ВСУ)

Силы Противовоздушной обороны на востоке страны уничтожили вертолет Ми-8 армии РФ. Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

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По уточненной информации ВС ВСУ, во время вчерашней массированной ракетной атаки российских оккупационных войск было сбито 58 из 70 крылатых ракет.

Кроме того, на восточном направлении противовоздушной обороной Воздушных сил уничтожены три разведывательных БпЛА и вертолет Ми-8.

Еще один беспилотник – "Орлан-10" – уничтожен в Киевской области именно во время ракетной атаки. Оккупанты планировали использовать БпЛА для осуществления воздушной разведки и выявления позиций украинской ПВО.

"Поэтому призываем граждан не публиковать данные об обстрелах, позициях нашей ПВО и другой чувствительной информации, которую враг обязательно использует для последующих атак", – призвали в командовании ВС ВСУ.

Читайте также: Украинский воин сбил "Иглой" российский вертолет Ми-8 под Запорожьем – видео

Вадим Ребрина
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