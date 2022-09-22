Украинский воин сбил "Иглой" российский вертолет Ми-8 под Запорожьем – видео
22.09.2022, 18:03
Вертолет Ми-8 (Иллюстративное фото - пресс-служба Минобороны РФ)
Военнослужащий Национальной гвардии Украины сбил на Запорожском направлении вражеский вертолет Ми-8 из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла", сообщает пресс-служба НГУ.
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Сегодня, 22 сентября, нацгвардеец во время налета авиации противника на Запорожском направлении сбил российский Ми-8 из ПЗРК "Игла".
"Наши защитники уверенно продолжают уничтожать врага по всем направлениям и освобождать украинские земли", – заявили в НГУ.
- По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 22 сентября украинские воины уничтожили 213 российских вертолетов и 253 самолета.
- В Воздушных силах ВСУ ранее сообщали, что РФ сосредоточила у границ Украины около 800 вертолетов и самолетов.
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