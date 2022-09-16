Россия сосредоточила у границ Украины около 800 самолетов и вертолетов – Воздушные силы

Россия сосредоточила на аэродромах возле украинских границ около 800 самолетов и вертолетов. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время брифинга 16 сентября.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Игнат сказал, что армия РФ сосредоточила возле Украины значительную авиационную группировку. Количество колеблется то в одну, то в другую сторону, но в среднем это около 800 летальных аппаратов, размещенных на 40 военных аэродромах в РФ, Беларуси и временно оккупированном Крыму.

Он подчеркнул, что речь идет о приблизительно 430 самолетах разных типов и 340 вертолетах.

"Противник также использует самолеты дальней и стратегической авиации, с которых наносятся удары по территории Украины крылатыми ракетами разных типов, а также использует самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и самолеты-ретрансляторы Ил-22", – сказал спикер Воздушных сил.

По его словам, за сутки оккупанты совершают около 200 самолетовылетов у границ Украины и на ближнем крае обороны. С 24 февраля по сегодняшний день войска РФ совершили более 38 000 самолетовылетов.

Он добавил, что если сравнивать эти показатели с украинскими, то соотношение примерно один к шести – как и в количестве авиации Украины и противника. Авиация ВСУ совершила около 6500 самолетовылетов с начала полномасштабной войны.

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 16 сентября украинские силы обороны уничтожили 250 российских самолетов и 216 вертолетов.

Читайте также: Минус один "Грач" у россиян. Воздушные силы под Херсоном уничтожили штурмовик оккупантов

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.