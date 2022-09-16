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Россия сосредоточила у границ Украины около 800 самолетов и вертолетов – Воздушные силы

Цей матеріал також доступний українською
16.09.2022, 20:37
Россия сосредоточила у границ Украины около 800 самолетов и вертолетов – Воздушные силы - Фото
Юрий Игнат, спикер Командования ВС ВСУ (скриншот с видео)

Россия сосредоточила на аэродромах возле украинских границ около 800 самолетов и вертолетов. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время брифинга 16 сентября.

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Игнат сказал, что армия РФ сосредоточила возле Украины значительную авиационную группировку. Количество колеблется то в одну, то в другую сторону, но в среднем это около 800 летальных аппаратов, размещенных на 40 военных аэродромах в РФ, Беларуси и временно оккупированном Крыму.

Он подчеркнул, что речь идет о приблизительно 430 самолетах разных типов и 340 вертолетах.

"Противник также использует самолеты дальней и стратегической авиации, с которых наносятся удары по территории Украины крылатыми ракетами разных типов, а также использует самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и самолеты-ретрансляторы Ил-22", – сказал спикер Воздушных сил.

По его словам, за сутки оккупанты совершают около 200 самолетовылетов у границ Украины и на ближнем крае обороны. С 24 февраля по сегодняшний день войска РФ совершили более 38 000 самолетовылетов.

Он добавил, что если сравнивать эти показатели с украинскими, то соотношение примерно один к шести – как и в количестве авиации Украины и противника. Авиация ВСУ совершила около 6500 самолетовылетов с начала полномасштабной войны.

  • По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 16 сентября украинские силы обороны уничтожили 250 российских самолетов и 216 вертолетов.

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Оксана Житнюк
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война авиация воздушные силы Юрий Игнат
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