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Минус один "Грач" у россиян. Воздушные силы под Херсоном уничтожили штурмовик оккупантов

Цей матеріал також доступний українською
16.09.2022, 10:52
Минус один
Летчик Су-25 ВКС России (скриншот)

Силы обороны практически в ежедневном режиме уничтожают российскую боевую авиатехнику. Сегодня утром, 16 сентября, Воздушные силы сбили очередной вражеский штурмовик Су-25, о чем сообщили в командовании этого рода войск Вооруженных Сил Украины.

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Произошел успешный боевой эпизод около 08:30 в Херсонской области.

Сбитого "Грача" записало на свой счет неназванное подразделение зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг".

Смотрите видео: Сверхнизкий проход украинских "сушек" после боевого задания на восточном фронте

Євген Пилипенко
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война самолет Херсонская область потери авиация штурмовик воздушные силы су-25
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