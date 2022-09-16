Минус один "Грач" у россиян. Воздушные силы под Херсоном уничтожили штурмовик оккупантов
16.09.2022, 10:52
Летчик Су-25 ВКС России (скриншот)
Силы обороны практически в ежедневном режиме уничтожают российскую боевую авиатехнику. Сегодня утром, 16 сентября, Воздушные силы сбили очередной вражеский штурмовик Су-25, о чем сообщили в командовании этого рода войск Вооруженных Сил Украины.
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Произошел успешный боевой эпизод около 08:30 в Херсонской области.
Сбитого "Грача" записало на свой счет неназванное подразделение зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг".
- В начале августа в Воздушных силах заявили, что им нужны многоцелевые западные истребители для деоккупации территорий.
- 13 сентября зенитчики ВСУ за два часа уничтожили два самолета и беспилотник оккупантов.
Смотрите видео: Сверхнизкий проход украинских "сушек" после боевого задания на восточном фронте
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