Украине нужны многоцелевые истребители для деоккупации территорий – спикер Воздушных сил

Украинские военные нуждаются в многоцелевых истребителях, которые вместе с дальнобойной западной артиллерией помогут освободить оккупированные территории. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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По словам Игната, российская авиация уже три месяца не залетает на подконтрольные территории Украины, но для деоккупации занятых российскими войсками территорий нужны многофункциональные истребители, чтобы контролировать все воздушное пространство.

В Воздушных силах также объяснили, что многоцелевые истребители помогли бы в деоккупации территорий и в работе по наземным целям.

Игнат отметил, что вместе с западной артиллерией, которую уже поставили партнеры, украинская авиация сможет уничтожать средства противовоздушной обороны оккупантов.

"Имея на вооружении под крыльями самолетов такие ракеты, как противорадиолокационные, мы могли бы понемногу уничтожать их ПВО, и уже дальше помочь авиационной поддержкой в продвижении наших войск и освобождении наших территорий", - заявил Игнат.

6 августа Подоляк подтвердил, что Северная Македония передаст Украине четыре штурмовика Су-25.

Украинские летчики "заочно" готовятся пересесть на западные боевые самолеты.

Начальник ГУР Буданов заявил, что украинцы смогут управлять истребителями F-22 и F-35 и эффективно бить врага, "нам не нужны сильно устаревшие самолеты четвертого поколения [Су-27 и МиГ-29]".

23 июня в американском Конгрессе зарегистрировали законопроект, который в случае принятия даст возможность украинским летчикам начать обучение на истребителях F-15 и F-16.

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Наталия Фреик

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