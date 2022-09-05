Советник при командовании Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Алена Шевцова показала сверхнизкий проход украинских штурмовиков над автодорогой на востоке страны. Видео выложено в Facebook военнослужащей.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"В небе Донбасса украинские штурмовички возвращаются с боевой задачи", – пишет она и советует смотреть со звуком.
Она стоит с флагом между полосами движения – и в нескольких метрах над ней проносится пара Су-25 Воздушных сил ВСУ.
Смотрите видео: Украинский МиГ-29 бьет оккупантов ракетами AGM-88
Еще весной сообщалось, что украинские летчики "заочно" готовятся пересесть на западные боевые самолеты, а начальник ГУР Кирилл Буданов заявлял американским СМИ, что украинцы смогут управлять F-22 и F-35 и эффективно бить врага. Тема перевода ВС ВСУ на западные образцы боевой авиации, как и передача Украине современных боевых танков Запада, пока стопорится.
- В июне в Конгрессе США зарегистрировали законопроект, который в случае принятия даст возможность украинским летчикам начать обучение на F-15 и F-16.
- В июле в США не исключали передачу ВСУ самолетов А-10. Затем начштаба ВВС США намекнул, что могут передать ВСУ.
- В начале августа в Воздушных силах заявили, что им нужны многоцелевые западные истребители для деоккупации территорий.
Читайте также: Украинский летчик "Джус" хочет воевать на F-16: Нужно не только качество, но и количество
Комментарии