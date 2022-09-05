Советник при командовании Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Алена Шевцова показала сверхнизкий проход украинских штурмовиков над автодорогой на востоке страны. Видео выложено в Facebook военнослужащей.

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"В небе Донбасса украинские штурмовички возвращаются с боевой задачи", – пишет она и советует смотреть со звуком.

Она стоит с флагом между полосами движения – и в нескольких метрах над ней проносится пара Су-25 Воздушных сил ВСУ.

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Еще весной сообщалось, что украинские летчики "заочно" готовятся пересесть на западные боевые самолеты, а начальник ГУР Кирилл Буданов заявлял американским СМИ, что украинцы смогут управлять F-22 и F-35 и эффективно бить врага. Тема перевода ВС ВСУ на западные образцы боевой авиации, как и передача Украине современных боевых танков Запада, пока стопорится.

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Євген Пилипенко

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