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Украинские военнослужащие "затрофеили" станцию наземной разведки россиян Кредо-М1 – фото

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2022, 17:36
Украинские военнослужащие
Фото - ОК "Юг"

Украинские военнослужащие "затрофеили" российскую современную переносную станцию ​​наземной разведки Кредо-М1, сообщает оперативное командование "Юг".

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Переносная станция наземной разведки Кредо-М1 обеспечивает цветовую кодировку целей, ввод цифровой карты местности, формирование контрольных рубежей и запрещенных зон, а также автоматическую выдачу сигнала тревоги при их нарушении. Кредо-М1 на вооружении РФ с 2002-го и уже неоднократно, начиная с 2014-го, была замечена на Донбассе.

Кредо-М1 обеспечивает автоматическое обнаружение и определение координат движущихся наземных, воздушных и надводных целей и корректировку огня артиллерии в любое время суток и время года – при тумане, дожде, метели, задымлении.

С помощью этой станции боевые машины, например, бронетранспортеры или танки определяются на дистанциях до 16 км, человек – 7-8 км, грузовой автомобиль – до 32 км, разрыв артснаряда – до 5 км. Комплекс весит 51 кг.

Украинские военнослужащие "затрофеили" станцию наземной разведки россиян Кредо-М1 – фото
  • Ранее украинские силы обороны захватили российский зенитно-ракетный комплекс "Тор" в освобожденной от оккупантов РФ Балаклее Харьковской области.

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Оксана Житнюк
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война разведка Кредо-М1 трофей
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