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Балаклея. Украинские бойцы "затрофеили" российский зенитно-ракетный комплекс "Тор" – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
10.09.2022, 00:14
Видео: Бутусов плюс
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Украинские силы обороны захватили российский зенитно-ракетный комплекс "Тор" в освобожденной от оккупантов РФ Балаклее Харьковской области. Видео с трофеем опубликовал журналист Юрий Бутусов.

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ЗРК "Тор" стал трофеем группы "Перуна", подразделения "Да Винчи" (Дмитрия Коцюбайло из ДУК "Правый сектор", которого 1 декабря 2021 года президент Владимир Зеленский наградил званием Герой Украины).

Также видео с трофейным ЗРК показал Сергей Филимонов, снимавшийся в главной роли в фильме украинского режиссера Олега Сенцова "Носорог".

"Мы находимся на восточной окраине Балаклеи, берем трофеи... Враг бежит, кто не успевает бежать – умирает, кто не умирает – сдается в плен. Все будет Украина", – сказал боец.

  • Балаклея Харьковской области полностью освобождена от российских оккупантов: смотрите видео, как местные жители радовались приходу ВСУ.
  • Сегодня Зеленский объявил, что ВСУ освободили и взяли под контроль более 30 населенных пунктов в Харьковской области. 
  • По данным разведки, оккупанты понесли значительные потери на Харьковском направлении, раненых военных и поврежденную технику они пытаются эвакуировать в районы Ольховатки и Бородоярского.

Читайте также: ВСУ освобождают Харьковскую область. Почему контрнаступление стало сюрпризом для Путина

Оксана Житнюк
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Балаклея зрк тор контрнаступление харьковское направление
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