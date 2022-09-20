Специалисты изучают трофейную военную технику РФ, но Украине нужны технологии США – Гусев

Украинские инженеры и другие специалисты изучают трофейную технику российских оккупантов, чтобы почерпнуть и использовать что-то новое или отправить ее на модернизацию, чтобы воевала против создателей. Об этом Foreign Policy заявил глава концерна Укроборонпром Юрий Гусев.

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"У нас есть специальные исследовательские институты, которые изучают всю эту российскую технику и вооружение, и у нас есть свои конструкторские бюро, которые разыскивают эту военную технику и вооружение из России", – сказал он.

Издание напомнило читателям, что выбиваемые ВСУ с украинских территорий войска страны оккупанта РФ "все чаще оставляют больше сложных вооружений, включая танки, БТР и штурмовые винтовки", а Украина "ввела в действие процедуры по модификации этого оружия и использованию его против его создателей".

Анонимный украинский военный чиновник сообщил FP, что в ходе Харьковского контрнаступления Украина взяла более 200 единиц техники РФ. С февраля ВСУ взяли трофеями БМД-2, различные РСЗО (включая "Торнадо-Г"), ТОС-1А "Солнцепек", системы ПВО, РЭБ/РЭР и танки (также Т-90М "Прорыв").

Гусев, однако, подчеркнул, – долгосрочная стратегия Украины заключается в том, чтобы получать иностранные технологии, например, из США, и создавать совместные предприятия с глобальными оборонными компаниями для производства более эффективного оружия.

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Євген Пилипенко

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