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26.02.2019, 17:03

На выборах в Украине возможна военная агрессия РФ - Институт мира

На выборах в Украине возможна военная агрессия РФ - Институт мира - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По мнению аналитиков, Москва может оправдать военные операции защитой этнических или религиозных меньшинств в Украине

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Открытая военная агрессия со стороны России, нацеленная на избирательный процесс в Украине, маловероятна, однако возможна и это нужно учитывать. Об этом говорится в отчете Института мира США, передает Укринформ.

Как пишут эксперты, к открытой военной агрессии относятся: дополнительная концентрация военных сил на украинской границе, вмешательство в работу украинских судов, увеличение числа обстрелов на линии разграничения или начало новой наступательной операции российских сил или боевиков.

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По мнению аналитиков, Москва может оправдать военные операции защитой этнических или религиозных меньшинств в Украине.

Отмечается, что российская агрессия приведет к усилению антироссийских настроений в другой части Украины, уменьшая поддержку кандидатов, откровенно призывающих к налаживанию контактов с Россией, а так же вызовет дополнительное международное осуждение и санкции против Москвы.

Институт мира США - независимая организация, деятельность которой направлена ​​на предупреждение и урегулирование конфликтов, поддержание мира и стабильности в мире.

20 февраля министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал в колонке изданию Washington Post, что с Россией нужно бороться с позиции силы, а не с позиции умиротворения и всему миру нужно признать неизбежную опасность слабого ответа на российскую агрессию.

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Теги: прогноз, агрессия, выборы-2019
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