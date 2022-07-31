На юге артиллерия ВСУ уничтожила два склада боеприпасов врага, РСЗО Град, две гаубицы

30 июля на южном направлении ракетно-артиллерийские подразделения Вооруженных Сил Украины уничтожили два склада боеприпасов российских оккупантов, РСЗО Град, две гаубицы и другую технику врага. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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Как отмечается, на юге оккупанты сосредоточены на контрбатарейной борьбе и авиационных ударах.

Вражеская авиация девять раз атаковала украинские позиции вертолетами в Бериславском и Баштанском районах. "Потери не допущены", – сообщает ОК "Юг".

Авиация ВСУ нанесла шесть результативных ударов по врагу.

"Трижды атаковали парами штурмовиков опорные пункты и скопления вражеской силы и техники в Бериславском районе, трижды вертолетными парами – по опорным пунктам в Херсонском и Николаевском районах", – сообщают военные.

В результате ударов ракетно-артиллерийских подразделений ВСУ на юге россияне понесли такие потери:

- 33 оккупанта;

- две гаубицы "Мста-Б";

- реактивная система залпового огня "Град";

- противотанковый ракетный комплекс;

- три единицы бронированной и автомобильной техники;

- два склада боеприпасов в Бериславском районе.

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Наталия Медведева

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