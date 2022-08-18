На юге оккупанты пытались атаковать, уничтожить ПВО ВСУ, бить авиацией – понесли потери

17 августа на южном направлении российские оккупанты пытались разными способами атаковать позиции Вооруженных Сил Украины – успеха не имели, понесли потери. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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Силами мотострелкового взвода при поддержке реактивной системы залпового огня россияне пытались скрытно захватить наблюдательный пункт ВСУ – их остановили открытым огнем и вынудили отступить.

Авиация оккупантов нанесла три удара по украинским позициям вдоль линии столкновения – успеха не имела.

Враг применил две противорадиолокационные ракеты для уничтожения украинской системы противовоздушной обороны. "Результат имел досадный", – сообщили в ОК "Юг".

Авиация Воздушных сил ВСУ нанесла поражение опорному пункту оккупантов в районе Нововознесенского и ударила по месту скопления вражеской силы, вооружения и техники у Александровки.

По результатам работы ракетно-артиллерийских подразделений ВСУ за сутки уничтожено: 29 оккупантов, самоходная пушка 203-го калибра "Пион", пять единиц бронированной и автомобильной техники, а также склад боекомплекта в Белогорке.

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Наталия Медведева

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