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На юге российский истребитель промахнулся двумя ракетами "воздух-воздух" по самолетам ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
07.07.2022, 02:51
На юге российский истребитель промахнулся двумя ракетами
Фото: ВС ВСУ

6 июля на южном направлении российский истребитель безуспешно атаковал самолеты Воздушных сил Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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Как отмечается, утром ударные вертолеты врага снова атаковали урочище Плотницкое и Ивановку. Без потерь.

"А вечером, во время воздушного боя, истребитель противника совершил пуски двух крылатых ракет "воздух-воздух" по нашим самолетам. Наши самолеты не пострадали", – сообщили в ОК "Юг" и добавили, что Су-35 российских оккупантов был вынужден покинуть "зону дежурства в воздухе".

Читайте также: Воздушный бой на юге. Вражеский истребитель атаковал управляемыми ракетами штурмовики ВСУ

Наталия Медведева
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воздушный бой
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