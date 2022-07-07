На юге российский истребитель промахнулся двумя ракетами "воздух-воздух" по самолетам ВСУ

6 июля на южном направлении российский истребитель безуспешно атаковал самолеты Воздушных сил Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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Как отмечается, утром ударные вертолеты врага снова атаковали урочище Плотницкое и Ивановку. Без потерь.

"А вечером, во время воздушного боя, истребитель противника совершил пуски двух крылатых ракет "воздух-воздух" по нашим самолетам. Наши самолеты не пострадали", – сообщили в ОК "Юг" и добавили, что Су-35 российских оккупантов был вынужден покинуть "зону дежурства в воздухе".

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Наталия Медведева

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