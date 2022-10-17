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На юге сбили 13 дронов-камикадзе: три попали по инфраструктуре и фармскладу в Николаеве

Цей матеріал також доступний українською
17.10.2022, 06:32
На юге сбили 13 дронов-камикадзе: три попали по инфраструктуре и фармскладу в Николаеве - Фото
Удар дронами-камикадзе по Николаеву (фото - ОК ''Юг'')

Армия России запустила 15 дронов-камикадзе по Николаевской области, сообщает оперативное командование "Юг".

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Девять дронов сбила противовоздушная оборона ОК "Юг", еще по одному – на счету воинов территориальной обороны и Нацгвардии.

Три дрона попали по объектам промышленной инфраструктуры и фармацевтическому складу. Начался пожар, работают спасатели. Предварительно – обошлось без пострадавших.

В Воздушных силах уточнили, что атака была с 21:30 по 22:30 16 октября. Россия использовала иранские беспилотники Shahed-136.

  • По данным The Washington Post, Иран также намерен передать России баллистические ракеты для войны против Украины.

Читайте также: Притула: Если все сложится – наш ответ на иранские дроны будет громким

Марко Сировой
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Николаев армия рф войска россии Shahed-136 дроны-камикадзе фармацевтический склад
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