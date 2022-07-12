На юге штурмовики и вертолеты ВСУ били по складам, позициям и опорному пункту оккупантов

11 июля на южном направлении авиация Воздушных сил Вооруженных Сил Украины нанесла несколько ударов по российским оккупантам. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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Как отмечается, штурмовики ВСУ нанесли три авиационных удара по российским складам боеприпасов в Николаевской области, в районах Снигиревки и Любимовки.

Украинские вертолеты ударили по опорному пункту врага в районе Правдино и по вражеским позициям вокруг Александровки.

Потери противника в результате ударов авиации уточняются.

В результате работы ракетно-артиллерийских подразделений ВСУ на юге за сутки российские оккупанты потеряли: 52 военных, гаубицу "Мста-Б", миномет, семь единиц бронированной и автомобильной техники, а также склад с боеприпасами в Новой Каховке.

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Наталия Медведева

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