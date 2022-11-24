На юге уже исследованы 50 мест захоронений, 200 погибших опознаны – Минреинтеграции

На деоккупированных территориях Николаевcкой и Херсонской областей исследованы 50 мест вероятных захоронений, 200 погибших уже опознаны. Об этом сообщило в Telegram Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Министерство сообщило, что поисковые группы Офиса Уполномоченного по пропавшим без вести продолжают отрабатывать локации вероятных захоронений на освобожденных территориях Николаевской и Херсонской областей.

"В настоящее время отработано 50 локаций, где специалисты уже разыскали и идентифицировали тела около 200 погибших", – сказано в сообщении.

Министерство отмечает, что территории поиска пока не безопасны и поисковики работают с риском для жизни, процесс поиска может затянуться на месяцы. Командам помогают местные жители, которые указывают на места массовых захоронений.

Также продолжаются поисковые работы, эксгумация и идентификация тел в Донецкой и Харьковской областях.

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Сергій Бережний

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