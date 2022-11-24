На юге уже исследованы 50 мест захоронений, 200 погибших опознаны – Минреинтеграции
На деоккупированных территориях Николаевcкой и Херсонской областей исследованы 50 мест вероятных захоронений, 200 погибших уже опознаны. Об этом сообщило в Telegram Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий.
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Министерство сообщило, что поисковые группы Офиса Уполномоченного по пропавшим без вести продолжают отрабатывать локации вероятных захоронений на освобожденных территориях Николаевской и Херсонской областей.
"В настоящее время отработано 50 локаций, где специалисты уже разыскали и идентифицировали тела около 200 погибших", – сказано в сообщении.
Министерство отмечает, что территории поиска пока не безопасны и поисковики работают с риском для жизни, процесс поиска может затянуться на месяцы. Командам помогают местные жители, которые указывают на места массовых захоронений.
Также продолжаются поисковые работы, эксгумация и идентификация тел в Донецкой и Харьковской областях.
- 15 сентября были опубликованы фото массового захоронения в лесу под Изюмом. Президент Зеленский также показал снимки оттуда и заявил, что это должен видеть весь мир.
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