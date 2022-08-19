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На юге ВСУ наступали, провели бой с оккупантами, уничтожили танки, взяли пленных

Цей матеріал також доступний українською
19.08.2022, 02:21
На юге ВСУ наступали, провели бой с оккупантами, уничтожили танки, взяли пленных - Фото
Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

18 августа на южном направлении Вооруженные Силы Украины во время наступления вступили в бой с оккупантами, уничтожили их бронетехнику и взяли пленных. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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"Наши подразделения проводили наступательные действия с целью овладения новыми населенными пунктами. Во время одной из атак встретились с двумя десантно-штурмовыми подразделениями", – говорится в сообщении.

В ходе боя российские оккупанты были вынуждены отойти на исходные позиции – с потерями танков, бронированной техники и личного состава.

"Обменный фонд пополнен двумя пленными оккупантами", – сообщает ОК "Юг".

В ответ россияне попытались силами механизированного отделения штурмовать в направлении Александровка – Станислав, но безуспешно, были вынуждены отойти с потерями.

Авиация врага семь раз атаковала украинские позиции и населенные пункты вдоль линии столкновения. "Без наших потерь", – сообщают военные.

Авиация Воздушных сил ВСУ нанесла четыре удара по скоплению вражеской живой силы, вооружения и техники в Баштанском и Бериславском районах.

Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ выполнили более 200 огневых задач, в частности, по Каховскому мосту.

За сутки на южном направлении подтвержденные потери российских оккупантов составили: 73 военных, три танка, четыре пусковые установки и радиолокационная станция ​​к ЗРК С-300, пять единиц бронированной и автомобильной техники, склад боеприпасов.

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Наталия Медведева
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