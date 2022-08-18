Одновременно с Крымом взрывы раздавались в Новой Каховке – видео

Вечером 18 августа в сети появились сообщения о взрывах во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области.

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Сообщения о взрывах появились около 22:-00 – 23:00.

В пропагандистских росСМИ написали о прилетах по мосту в Новой Каховке в районе ГЭС.

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань тоже написал о взрывах: "ВСУ в Новой Каховке снова устроили россиянам феерический вечер. Ждем утром и подсчет уничтоженных оккупантов".

Ранее в сети появились фото и видео последствий удара по базе российских оккупантов в Новой Каховке. Стратком ВСУ оценил потери россиян в 10-15 человек ликвидированными, и "еще столько же готовятся на выход". По данным ГПСУ, ликвидированы минимум 12 российских военных.

Вечером 18 августа о взрывах также сообщали в Крыму: в Керчи и в Севастополе, в районе аэродрома Бельбек.

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Оксана Житнюк

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