На юге ВСУ поразили пункты управления и командные пункты россиян – ОК "Юг"

За ночь с 22 на 23 сентября Вооруженные Силы Украины на Южном направлении поразили несколько значительных целей российских оккупантов. Об этом сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

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Она отметила, что на юге ежедневно продолжаются ожесточенные бои.

"У нас есть попадания за прошлую ночь – это и пункты управления, и командные пункты, и районы сосредоточения техники, вооружения и личного состава. Результаты пока доразведываются", – сказала Гуменюк.

Спикер ОК "Юг" отметила, что постепенно враг отступает и ВСУ закрепляют отвоеванные территории.

Сейчас интенсивность российских обстрелов зависит от того, какое количество их боекомплекта ВСУ уничтожили за ночь.

"Если, например, два-три склада боезапаса взлетели на воздух, то стрелять им мало чем, и они ждут, пока наладится паромная переправа, по которой подтянут резерв", – сообщила Гуменюк.

За сутки 22 сентября ВСУ вывели из строя почти 20 танков и столько же бронемашин врага, сбили вертолет и самолет, а также сожгли с десяток единиц техники РСЗО и уничтожили около 550 оккупантов.

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Наталія Медведєва

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