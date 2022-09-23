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На юге ВСУ поразили пункты управления и командные пункты россиян – ОК "Юг"

Цей матеріал також доступний українською
23.09.2022, 13:19
На юге ВСУ поразили пункты управления и командные пункты россиян – ОК
Наталья Гуменюк (Фото: ее Facebook)

За ночь с 22 на 23 сентября Вооруженные Силы Украины на Южном направлении поразили несколько значительных целей российских оккупантов. Об этом сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

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Она отметила, что на юге ежедневно продолжаются ожесточенные бои.

"У нас есть попадания за прошлую ночь – это и пункты управления, и командные пункты, и районы сосредоточения техники, вооружения и личного состава. Результаты пока доразведываются", – сказала Гуменюк.

Спикер ОК "Юг" отметила, что постепенно враг отступает и ВСУ закрепляют отвоеванные территории.

Сейчас интенсивность российских обстрелов зависит от того, какое количество их боекомплекта ВСУ уничтожили за ночь.

"Если, например, два-три склада боезапаса взлетели на воздух, то стрелять им мало чем, и они ждут, пока наладится паромная переправа, по которой подтянут резерв", – сообщила Гуменюк.

  • За сутки 22 сентября ВСУ вывели из строя почти 20 танков и столько же бронемашин врага, сбили вертолет и самолет, а также сожгли с десяток единиц техники РСЗО и уничтожили около 550 оккупантов.

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Наталія Медведєва
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война ОК Юг Наталья Гуменюк
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